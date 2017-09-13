فرض غرامة 50 ألف جنيه على إلقاء مخلفات المباني في الشوارع بالقليوبية

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أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه تقرر فرض غرامة مالية 50 ألف جنيه على إلقاء مخلفات المباني في الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى مع مصادرة السيارة المضبوطة للعمل لصالح نقل المخلفات بالمحافظة لمدة شهر.

وأعطى المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التى عقدت اليوم بحضور اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام لمحافظة القليوبية، تعليمات مشددة بشن حملات موسعة بكافة مدن المحافظة على سيارات إلقاء المخلفات بالشوارع.

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ووجه عشماوي، بسرعة رفع أي تلال للمخلفات الموجودة حاليًا، وتخصيص مكان في منطقة بعيدة على أطراف المدينة لهذا الغرض على أن يتم تقنين الأوضاع بكل مدينة في هذا الشأن، مؤكدًا لن نسمح بإلقاء المخلفات في الشوارع بطريقة عشوائية سواء ليلا أو نهارا.