لماذا انضمت 3 مرشحات جدد لمسابقة ملكة جمال مصر؟

كتبت- هاجر حاتم:

بعد أن تم اختيار 27 متسابقة ونُشرت أسمائهم على الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر، تم إضافة 3 فتيات أخريات الى المجموعة، وهنا بدأ البعض يتساءل ما قصة هؤلاء الفتيات؟.

أوضحت دكتورة آمال رزق رئيسة لجنة تحكيم المسابقة لـ "مصراوي"، أنه كان هناك عدد كبير من المتقدمات للمسابقة، وتم تصفيتهم إلى 32 وكان لا بد من الاختيار بينهن، لأن هذا العدد يعتبر كبير جدًا.

قامت آمال باختيار الدفعة الاولى للفتيات، وبعد أن أعادت التدقيق في "الأبلكيشن" المُقدمة منهن، أشارت إلى أنه هناك 3 فتيات يستحقن أن يكونن داخل المنافسة، خاصًة بعد أن اعتذر البعض، وأصيبت أخرى بكسر في القدم، فأصبحوا خارج المنافسة، ليصبح العدد الحالي هو 24.

الـ 3 فتيات هن، نادين الشناوي، نيرمين علاء الدين، نهى ممدوح فتحي.

يذكر أن المتنافسات حاليًا يقمن بجولة داخل محافظة الاسكندرية، ومن المتوقع أن تنتهي الرحلة بنهاية الأسبوع لتبدأ جولة اخرى بإحدى محافظات مصر، تختتم بالحفل النهائي لتتويج الملكة يوم 24 سبتمبر الجاري.