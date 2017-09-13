رئيس الوزراء العراقي: استفتاء استقلال كردستان غير دستوري

بغداد – (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن استفتاء استقلال إقليم كردستان غير دستوري، مؤكدا على وحدة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن تصريحات العبادي حول استفتاء إقليم كردستان جاءت خلال عقده اجتماعا مع محافظ وأعضاء مجلس محافظة ذي قار بحضور عدد من النواب.

وأكد العبادي، "أننا في المرحلة الأخيرة من تحرير أراضينا وسنستمر بتأهيل وتدريب قواتنا لأن الإرهاب يحاول وسيبقى يحاول وعلينا الحذر منه"، لافتاً إلى أن "رعاية الناس ومعالجة قضاياهم وتوفير الخدمات لهم هي من أولويات المسؤول".

وتابع أن "الأزمة المالية أثرت على الأوضاع لكننا حققنا الانتصارات وأجرينا إصلاحات اقتصادية وأصبح العالم يثق بالاقتصاد العراقي"، مجددا "تأكيده على وحدة البلد وعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، كوننا نعيش في وطن واحد ولا يمكن أن يتخذ إجراء من طرف واحد".