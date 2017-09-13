رفض طلب دفاع الفنانة مريهان حسين برد المحكمة في قضية "كمين الهرم"

كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة الاستئناف، طلب دفاع الفنانة مريهان حسين، برد هيئة محكمة جنح الهرم، المنعقدة برئاسة المستشار علاء سليم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كمين الهرم، وقررت إعادة القضية إلى نفس الدائرة لاستكمال جلسات المحاكمة.

أحالت النيابة العامة الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذي أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.