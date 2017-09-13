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لجنة لفحص تظلمات نقل وندب المعلمين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

لجنة لفحص تظلمات نقل وندب المعلمين في سوهاج

01:16 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

لجنة لفحص تظلمات نقل وندب المعلمين في سوهاج

أيمن عبدالمنعم

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لفحص تظلمات المعلمين الخاصة بالنقل والندب للمواد المختلفة، لسد العجز ببعض المناطق، على أن تبدأ اللجنة عملها اعتبارًا من يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المجلس الإقليمي للتربية والتعليم والتعليم الفني في جلسته الأخيرة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستنعقد بصفة دورية كل شهر برئاسة خلاف إبراهيم حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم وعضوية الدكتور عمرو شلتوت مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومديري إدارات الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري والتنسيق الإعدادي والثانوي والتنسيق الابتدائي والاتصال السياسي بالمديرية والموجهين العموم لمواد الرياضيات، والعلوم، والدراسات، والحاسب الآلي ورياض الأطفال، والتربية الفنية، والتربية الرياضية، والتربية الموسيقية والتربية النفسية، على أن يتواجد كل موجه من جميع التوجيهات في تخصصه في اليوم الذي يتم فيه فحص التظلمات، مع تواجد عضو الإدارة القانونية بالمحافظة في جميع أيام فحص التظلمات في جميع المواد التي يوجد بها تظلمات.

وأضاف المحافظ أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تحقيق مصلحة المعلمين والمعلمات وتحقيق التوازن بين مصلحة المعلم وسد العجز في بعض المناطق بنطاق المحافظة وخاصة المراكز الجنوبية ومساعدة المعلمين على الأداء المتميز داخل الفصول.

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