مرتضى منصور للرائد السعودي: محمد إبراهيم لن يرحل بأقل من 2 مليون دولار

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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنباء عرض نادي الرائد السعودي، لضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، مشددًا أنه لن يرحل بمقابل أقل من 2 مليون دولار.

وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «ملعب ميجا FM»، أن العرض الذي قدمه الرائد لضم إبراهيم مرفوض، مؤكدًا أنه لا يقل عن الثنائي محمود كهربا، ومصطفى فتحي اللذان تمت إعارتهما للدوري السعودي بمقابل مادي كبير.

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يُذكر أن الرائد قد ضم شيكابالا لمدة موسم على سبيل الإعارة مُقابل 200 ألف دولار يحصل عليهم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.