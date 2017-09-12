تقرير: الولايات المتحدة وروسيا تخططان لإجراء محادثات حول نزع السلاح النووي

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان البدء قريبا فى مناقشات على مستوى الخبراء حول وضع معاهدة خفض الأسلحة النووية التى تم توقيعها فى عام 2010.

وذكرت اليوم وكالة أنباء "انترفاكس" أن ريابكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي توماس شانون اتفقا على ضرورة تنفيذ المعاهدة دون استثناء.

وتنص معاهدة "ستارت الجديدة" على خفض الترسانة النووية لدي الدولتين إلى 1550 رأسا حربيا و800 نظام إطلاق فقط.

وفي ظل العلاقة الباردة حاليا بين واشنطن وموسكو، فإن هذه الاتفاقية واحدة من بين الاتفاقيات النووية القليلة التي لا تزال قائمة.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" التى تحظر استخدام القذائف قصيرة ومتوسطة المدى، بينما ألغت موسكو معاهدة تدمير البلوتونيوم المستخدم في صنع الاسلحة، مدعية أن واشنطن لم تف بجانبها من الاتفاق.

وقال ريابكوف أيضا خلال اجتماعه مع شانون فى هلسنكى اليوم الثلاثاء إنه لا يرى أى احتمال لاستعادة روسيا قنصليتها العامة المغلقة فى سان فرانسيسكو وبعثتين تجاريتين أخريين، بسبب التوترات المتصاعدة بين البلدين.