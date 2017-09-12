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ضبط 500 كيلو "حشيش" بأحد رسائل الشيكولاتة المستوردة بميناء القاهرة الجوي

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مصراوي Masrawy

ضبط 500 كيلو "حشيش" بأحد رسائل الشيكولاتة المستوردة بميناء القاهرة الجوي

08:03 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط 500 كيلو حشيش

القاهرة - (مصراوى)

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن ضبط حوالى 500 كيلو من مخدر الحشيش بأحد رسائل الشيكولاتة المستوردة بميناء القاهرة الجوي، لافتًا إلى قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإبلاغ الجهات الأمنية لفحص الرسالة في حضور المباحث وإدارة المخدرات والجمارك لحصر الكميات المضبوطة.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس إسماعيل جابر -رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- أن لجنة الفحص الظاهري بالهيئة تمكنت خلال فحصها، اليوم الثلاثاء، لإحدى رسائل الشيكولاتة الواردة من إحدى دول البحر المتوسط لصالح أحد شركات الاستيراد المصرية والخاصة بصنف شيكولاتة بالحليب زنة 5 كجم (للقرص الواحد) وشيكولاتة داكنة زنة 5 كجم (للقرص الواحد) بإجمالي وزن 10 طن بوجود لفائف بيضاء من الورق والقماش داخل أقراص الشيكولاتة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المستوردة.

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مصراوي Masrawy

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