عمل بائعًا للمثلجات وحقيقة علاقته بـ«لطيفة».. 13 محطة في حياة «القيصر»

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"شاعر النساء"، "قيصر الأغنية العربية"، وغيرهما من ألقاب أطلقها الجمهور واستحقها الفنان الكبير كاظم الساهر، فعلى الرغم من نشأته المتواضعة فإنها كانت دافعًا له وكانت أساس شخصيته الصلبة التي يتميز بها، ليغرد بأغانيه منفردًا خارج السرب، ويترك بصمة خاصة به، ليصبح صاحب أكبر قاعدة جماهيرية داخل الوطن العربي.

على الرغم من أنه لم يكن الأوسم أو الأجمل، فإن احترامه وحبه لجماهيره جعله في مكانة خاصة في قلوبهم، فلا تستغرب عندما تجده يبلغ من العمر 59 عامًا، وهو لا يزال "معشوق النساء".

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عنه، ونرصد أبرز المحطات الرئيسية في حياته خلال التقرير التالى..

1- ولد القيصر في 12 سبتمبر 1957 لأسرة فقيرة في مدينة الموصل في العراق، وسط عائلة تتألف من 7 إخوة، وبيت مساحته لا تتعدى 57 مترًا.

2- نشأته الفقيرة دفعته للعمل وهو في سن صغيرة، وكان أول عمل التحق به هو "بائع مثلجات" وبائعا للكتب وهو في عمر الــ10 سنوات، وعمل أيضًا في أحد المصانع للنسيج، إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية "القيثارة"، ومن بعدها تعلم العزف على آلة الجيتار ومن ثم العود.

3- درس الموسيقى 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد، وعمل بعدها أستاذًا لمادة التاريخ، ودرس الموسيقى للتلاميذ لمدة سنة ونصف.

4- عين معلمًا لمادة الفن والموسيقى في مدرسة "كربيش" ومدرسة "بيناتا" فى إحدى القرى التابعة لقضاء عقرة في شمال العراق، أواخر سبعينيات القرن الماضي.

5- تزوج "القيصر" ابنة عمه وهما في عمر 19 عامًا، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا ووقع الطلاق بعد مدة من إنجابه ولديه "وسام وعمر"، ويقول عن هذه التجربة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجين"، ولم يقبل على الزواج مرة ثانية.

6- يعتبر تعاونه مع الشاعر نزار قباني جواز سفر له للانطلاق في الوطن العربي والارتقاء إلى مستوى العالمية، وكان أول ثمرة لهذا التعاون، هو قصيدة "اختاري"، ومن ثم استمر التعاون أعواما، لينتج "زيديني عشقًا" و"في مدرسة الحب"، اللتين جعلتاه من أفضل مطربي العرب.

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7- لديه ولدان من زوجته الأولى "وسام وعمر"، وسام من مواليد 1981 وعمر من مواليد 1987، وحفيدته سنا من مواليد 2011 من ابنه وسام.

8- بعد تصوير كليب "أنسي العالم"، تداولت الصحافة شائعات تشير إلى وجود علاقة تجمع "القيصر"، بـ"الموديل" التى ظهرت معه في الكليب، وصلت إلى حد الزواج، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفه "الساهر".

9- كانت أخبار كثيرة قد أفادت بأن المطربة التونسية "لطيفة" وراء طلاق كاظم من زوجته بسبب علاقة الحب التي جمعتهما في بداية التسعينيات، وأكد تلك الشائعات عدم دعوتها لحضور زفاف وسام ابن كاظم منعا للإحراج.

على الرغم من نفيها الدائم مؤخرًا خلال استضافتها ببرنامج "بلسان معارضيك"، عن وجود علاقة تجمعها بالقيصر، فإنها اعترفت سابقا أن علاقة حب جمعتها بكاظم، وصرحت يومها: "بالفعل عشت قصة حب مع الفنان كاظم الساهر لكن حب الأخت لأخيها".

10- لم يعرف كثيرون أن كاظم الساهر هو الفنان العربي الوحيد الذي غنى في القاعة الملكية في بريطانيا، وهو الفنان الثاني في العالم بعد مادونا الذي حصل على مفتاح مدينة سيدني، وسجل اسمه في شارع النجوم بلوس أنجلوس بعد أن احتلت أغنيته "أنا وليلى" السادسة على العالم بين أفضل 100 أغنية في القرن العشرين.

11- حصل أيضا على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنية "ها حبيبي" عام 1996 خلال مهرجان الأغنية العربية الأول بالقاهرة، وحصل على جائزة من اليونيسيف عن أغنية "تذكر" وترجمت الأغنية إلى 18 لغة.

12- من أهم أعمال كاظم الساهر في مجال التلحين كانت قصيدة "طوق الياسمين" لنزار قباني، التي لحنها للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وتعاون مع المطرب جورج وسوف في أغنية "سلمتك بإيد الله"، كما لحن ألبوم "استحالة" للمطربة التونسية لطيفة، ولحن كذلك قصيدة نزار قباني "لماذا" للمطربة غادة رجب.

13- أصدر أكثر من 30 ألبومًا، وله أكثر من 50 حفلة، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس".