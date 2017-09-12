عمومية محكمة النقض توافق على زيادة عدد الدوائر لسرعة الفصل في القضايا

كتب- طارق سمير:

قررت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر الجديدة بالمحكمة، بهدف سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتوزيع العمل بدوائر المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2017 / 2018 والذي يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وفوضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض رئيسها المستشار مجدي أبو العلا، في إدارة المحكمة طوال العام القضائي.

وأشار رئيس محكمة النقض، فى بيان له اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي على نسخة منه، إلى وجود تعاون كبير بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، على نحو يحقق مصلحة السلطة القضائية والمتقاضين، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إصدار حركتي نيابة النقض والمكتب الفني للمحكمة، وأنه قد روعيت في الاختيارات كافة الشروط الموضوعية.

وطالب "أبو العلا"، التواصل الدائم مع أعضائه من النواب والقضاة لدراسة أي مقترحات أو طلبات يتقدمون بها ووافق الحاضرون على ما تم عرضه من أغلب بنود جدول الأعمال.