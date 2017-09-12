محافظة الإسكندية: تنفيذ ٧٪‏ فقط من ١٩٣ قرار إزالة بحق ٤٨ ألف مبنى مخالف

كتبت- ندى الخولي:

أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها ٤٨ ألف مبنى مخالف، صادر بحقهم ١٣٩ ألف قرار إزالة تم تنفيذ ٧٪‏ منها فقط وباقي القرارات تواجه صعوبات في التنفيذ.

واستعرض المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمرالأول"الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، صعوبات تتفيذ القرارات في وجود ثغرات في القانون تسمح بتهرب المالك الأصلي، ووجود العديد من الشكاوى القضائية والقرارات الصادر بحقها طعون توقف تتفيذها، والتلاعب في الأوراق وتراكم الفساد وغيرها.

وقدم المحافظ، مجموعة من المقترحات من شأنها حل تلك الإشكاليات، من بينها تغليظ العقوبات.