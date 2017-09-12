أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظة الإسكندية: تنفيذ ٧٪‏ فقط من ١٩٣ قرار إزالة بحق ٤٨ ألف مبنى مخالف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظة الإسكندية: تنفيذ ٧٪‏ فقط من ١٩٣ قرار إزالة بحق ٤٨ ألف مبنى مخالف

02:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

محافظة الإسكندية: تنفيذ ٧٪‏ فقط من ١٩٣ قرار إزالة بحق ٤٨ ألف مبنى مخالف

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

كتبت- ندى الخولي:

أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها ٤٨ ألف مبنى مخالف، صادر بحقهم ١٣٩ ألف قرار إزالة تم تنفيذ ٧٪‏ منها فقط وباقي القرارات تواجه صعوبات في التنفيذ.

واستعرض المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمرالأول"الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، صعوبات تتفيذ القرارات في وجود ثغرات في القانون تسمح بتهرب المالك الأصلي، ووجود العديد من الشكاوى القضائية والقرارات الصادر بحقها طعون توقف تتفيذها، والتلاعب في الأوراق وتراكم الفساد وغيرها.

وقدم المحافظ، مجموعة من المقترحات من شأنها حل تلك الإشكاليات، من بينها تغليظ العقوبات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التنظيم والإدارة": إصدار قواعد بيانات مفصلة للعاملين بالدولة خلال

    أخبار

  • نائب وزير التخطيط: تطوير ١٥٥ مركزًا خدميًا على مستوى المحافظات

    أخبار

  • رئيس "الكسب غير المشروع": استرداد 6 مليارات و٦٠٠ مليون جنيهًا

    أخبار

  • الشريف يستعرض محاور خطة "الإسراع بالتنمية"

    أخبار

إعلان

7d0cc5653d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا