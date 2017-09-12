إحباط محاولة هروب سجينين من محبسهما في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، محاولة هروب سجينين من محبسهما بحجز مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بالواقعة.

انتقل إلى مركز شرطة البلينا اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج والعديد من القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمين اللذين حاولا الهروب بعد نشرهما للأسياخ الحديدية الخاصة بنافذة حجز المركز هما: "ك. ر" محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية إتجار في المواد المخدرة، و"ح.ح" محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة بالإكراه.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج: "إن المتهمَين هربا في المنطقة الزراعية المتاخمة للمركز، تمهيدًا لمغادرتهما دائرة المركز، مضيفًا أنه جرى إغلاق المنطقة المحيطة بالمركز وتمشيط المنطقة الزراعية وغلق مداخل ومخارج المنطقة، حتى تم ضبط المتهمين قبل هروبهما وإعادتهما محبسهما من جديد".

كان مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، شهد في مطلع شهر أبريل الماضي، هروب 7 متهمين "أحداث" من داخل غرفة حجز الأحداث المودعين بها عن طريق إحداث ثقب بحائط الحجز بأبعاد 35 سم × 40 سم بأسلوب النقب، باستخدام ماسورة دش دورة مياه الحجز.