رسميًا| الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة الأهلي

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أعلن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم الثلاثاء، رسميًا ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في بيان رسمي.

وقال في البيان: "تكليفًا من أعضاء وعشاق نادينا العريق الأهلي..واحترامًا وتقديرًا لمخاوف أعضاء النادي المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد الأهليالراسخة المتوارثة..ونزولًا على رغبة عامة للأهلاوية..وحسمًا لأية جدل..قررت وزملاء لي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثون من نوفمبر القادم".

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وأتم البيان: "الأمر لله أولًا.. ولأعضاء النادي ثانيًا..بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب الأهلي".

يذكر أن محمود الخطيب سجل 180 هـدفًا في الدورى المحلى وأول لاعب في تاريخ النادى الأهلى ينضم إلى نادى المئة.، كما أنه توج بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا عام 83 وكانت عن طريق جريدة فرانس فوتبول، علاوة على تتويجه بـ5 بطولات أفريقية، و15 بطولة محلية مع القلعة الحمراء.