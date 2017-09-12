إسماعيل يرأس اجتماعًا وزاريًا لمناقشة الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية
إسماعيل يرأس اجتماعًا وزاريًا لمناقشة الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية
02:07 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومناقشة سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.
حضر الاجتماع، وزراء: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة.
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