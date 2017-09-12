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"بصيرة": ثلث المصريين راضون عن أداء رئيس الوزراء بعد عامين من توليه المنصب

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مصراوي Masrawy

"بصيرة": ثلث المصريين راضون عن أداء رئيس الوزراء بعد عامين من توليه المنصب

01:57 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

كشف استطلاع للرأى، أجراه المركز المصري لبحوث الرأى العام (بصيرة) حول أداء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد مرور سنتين على توليه مهام منصبه، أن 31% من المصريين يرون أن الأداء جيد، فيما يري 24% أن الأداء كان متوسطا، و10% أن الأداء كان سيئا.. ولم يستطع 36% تقييم الأداء.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز- في تصريح اليوم الثلاثاء- "إن هذه النتائج تعكس تحسن في تقييم المصريين لأداء رئيس الوزراء مقارنة بالنتائج التي تم رصدها بعد سنة من توليه رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان حوالي 24% من المصريين يرون أن الأداء كان جيدا، و24% كانوا يرونه متوسطا، و15% كانوا يرونه سيئا، فيما أجاب 37% بأنهم لم يستطيعوا التحديد".

وأوضح عثمان، أن نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد بعد سنتين من توليه الوزارة ارتفعت من 23% في المحافظات الحضرية إلى 29% في الوجه البحري و36% في الوجه القبلي.. وفي المقابل انخفضت نسبة من يرون أداءه سيئا من 15% في المحافظات الحضرية إلى 11% في الوجه البحري و6% في الوجه القبلي.

ولفت عثمان إلي أن الأكبر سنا هم الأعلى رضاء عن أداء رئيس الوزراء، حيث يري 43% ممن بلغوا الـ50 سنة فأكثر أن الأداء كان جيدا مقابل 23% بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلي 29 سنة.

وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1517 مواطنا في الفئة العمرية من 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، فيما تم إجراء المقابلات في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 2017.

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Asha

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