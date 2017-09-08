مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

حصل "مصراوي"، على خرائط تفصيلية لمواقع "سكن مصر" في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وتستقبل فروع بنك الإسكان والتعمير، بعد غد الأحد، استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وسداد جدية الحجز الخاصة بمشروع "سكن مصر"، ولمدة شهر حتى الخميس 5 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 14920 وحدة من مشروع "سكن مصر" في مدينة 6 أكتوبر، موزعة على النحو التالي:

وتوضح خريطة الموقع الأول جنوب طريق الواحات بجوار "داون تاون أكتوبر" وهو مركز مال وأعمال مقرر إنشائه في أكتوبر، وتشير الخريطة إلى 3 مناطق (أ، ب، ج) تنتشر بهم أماكن للخدمات والأنشطة التجارية، وتحتوي على 228 عمارة منهم 206 سكني و22 إسكان تجاري بإجمالي 5384 وحدة، ويرمز لها في الخرائط بـ"الموقع رقم 1".

ويتضمن الموقع الثاني 4624 وحدة، جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر بجوار مشروع "دجلة" ويرمز لها بـ"الموقع رقم 2" حيث تضم 194 عمارة بإجمالي 186 عمارة سكنية و8 عمارات إسكان تجاري.

وفي الموقع الثالث، توجد 4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع "دار مصر"، ويرمز لها في الخرائط بـ"الموقع 3"، بواقع 207 عمارة بينها 173 عمارة سكنية و14 سكن تجاري وتنتشر مناطق الخدمات في مناطق المشروع الثلاث.

يبلغ سعر متر الوحدة في أكتوبر 4200 جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 483000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 96600 جنيه.

ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 278100 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:

- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 13905 جنيه، مع هيئة المجتمعات العمرانية.

- البديل الثاني: التقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.

يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.

ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.

كما أعلنت الوزارة تخصيص 16808 وحدة من المرحلة الأولى لـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة، موزعة كالتالي:

- 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس).

- 4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

- 3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة.

- 608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث.

- 1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم.

- 1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم.

- 120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال.

- 488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول.

- 608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول.

- 100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

يبلغ سعر متر الوحدة في القاهرة الجديدة 5 آلاف جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 575000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 96600 جنيه.

ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 278100 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:

- البديل الأول: قسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات بدون فوائد بقيمة 13905 جنيه، مع هيئة المجتمعات العمرانية.

- البديل الثاني: التقسيط بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمدة 15 عامًا بفائدة قدرها 8.5%.

يشار إلى أنه يتم دفع مصاريف إدارية بنسبة 0.5% من سعر الوحدة عند دفع تكملة التعاقد عند التخصيص.

ويٌضاف نسبة تميز للأدوار المتكررة من الأول فوق الأرضي للرابع قبل الأخير بواقع 150 جنيهًا للمتر "17250 جنيه" يضاف على سعر الوحدة الإجمالي.

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