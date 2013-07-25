"الشروق الحديثة": تبيع حصة فى "المتحدة للورق" بعد التحالف مع يوسف علام

أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون، إحدى الشركات التابعة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، بنسبة مساهمة 99.98%.

وقالت إنه جارى تنفيذ بيع حصة من الأسهم المملوكة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف فى رأس مال الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون إلى شركة يوسف علام وشركاه، والتى تتمثل فى عدد 3.5 مليون سهم، بسعر 10 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية 35.8 جنيه، وذلك ضمن إجراءات التحالف مع شركة يوسف علام.

والجدير بالذكر أن الشروق قد أعلنت مؤخرا عن الشراكة بينها وبين شركة يوسف علام وشركاه، والتى تعد من أكبر شركات تسويق خامات ومعدات الطباعة فى مصر والشرق الأوسط لتكوين أكبر تحالف فى الشرق الأوسط فى مجال تصنيع وتسويق الورق.