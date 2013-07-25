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وسائل منع الحمل الحل الأمثل للوقاية من الحمل نتيجة الاعتداء الجنسى

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وسائل منع الحمل الحل الأمثل للوقاية من الحمل نتيجة الاعتداء الجنسى وسائل منع الحمل الحل الأمثل للوقاية من الحمل نتيجة الاعتداء الجنسى

أوضح تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أن وسائل منع الحمل الاحتياطية يمكن أن تمنع معظم حالات الحمل إذا استعملت بعد الجماع،

كم أنها يمكن أن تستعمل عقب الجماع، الذى تم دون وقاية، أو بعد إخفاق وسيلة أخرى من وسائل الحمل، أو فى حالة التعرض لاعتداء جنسى.

وأشار التقرير إلى أن هناك وسيلتين احتياطيتين لمنع الحمل هى حبوب منع الحمل التى تؤخذ بعد الجماع، واللولب الرحمى النحاسى.

واللولب الرحمى النحاسى هو أنجع وسيلة احتياطية لمنع الحمل، وذلك إذا تم تركيبه فى غضون خمسة أيام بعد الجماع.

ويعد النظام الذى توصى به منظمة الصحة العالمية لحبوب منع الحمل الاحتياطية هو جرعة واحدة من عقار ليفونورجيستريل 1.5 ميليغرام فى غضون خمسة أيام (120 ساعة) بعد الجماع.

ووسائل منع الحمل الاحتياطية، أو وسائل منع الحمل التى تستعمل بعد الجماع، هى عبارة عن وسائل يمكن استعمالها لمنع الحمل فى الأيام القليلة التى تعقب الجماع.

وهى معدة للاستعمال الطارئ بعد الجماع الذى يتم دون وقاية، أو بعد الإخفاق أو الخطأ فى استعمال وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل كنسيان أخذ حبوب منع الحمل أو تمزق العازل، أو بعد التعرض للاغتصاب أو الإكراه على ممارسة الجنس.

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