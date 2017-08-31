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سعر الذهب اليوم الخميس31 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس31 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس31 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم، نقدم لحضرتكم “سعر الذهب اليوم”، وهذا من خلال علاقة سعر الذهب فى السوق الداخلي المصري وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-8-2017

السعر العالمي : 1,308.72 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 728 إلى 730
عيار 22 667 إلى 669
عيار 21 637 إلى 639
عيار 18 546 إلى 548
عيار 14 425 إلى 426
عيار 12 364 إلى 365
الاونصة 22,641 إلى 22,712
الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112
الكيلو 728,000 إلى 730,286

المصدر : مصر 365

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