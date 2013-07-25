تقسيم الوجبات من الفطار للسحور لإنقاص الوزن في رمضان

كتب : أروا الشوربجي منذ 41 دقيقة

في رمضان تتغير العادات الخاصة بالأكل، ويكثر من تناول السكريات والدهون مع قلة الحركة والرياضة، ما يؤدي إلى ظهور الكرش وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، لكن يمكن أن يُستغل هذا الشهر في انقاصالوزن بشكل صحي.

إن العامل الأكثر أهمية لإنقاص الوزن طوال شهر رمضان هو تجنب الشراهة عند تناول الطعام، حيث أن التهام الطعام علي مرة واحدة هو أسرع وسيلة لزيادة الوزن فالجسم يعتقد أنه في حالة مجاعة، فيخزن كل شيء يؤكل على شكل دهون، لأنه يقلق بشأن الإمدادات الغذائية، كما أن تناول الطعام علي وجبة واحدة أو أثنتين يوميا، مع فترات طويلة من الجوع يخيف الجسم، ويبدأ في اغلاق وتبطئ عملية التمثيل الغذائي الخاص به،

لهذا فتقسيم الطعام إلي وجبات صغيرة خلال الفترة بين الإفطار والسحور، هو أفضل وسيلة للحفاظ على مستوى التمثيل الغذائي وتجنب الارتفاعات والانخفاضات من نسبة السكر في الدم الذي يرتبط بتناول وجبة واحدة كبيرة.

وعند تقسيم الطعام يجب اتباع بعد الإرشادات والنصائح منها، أن الإفطار يكون على الأطعمة التي تساعد علي فقدان الوزن وهي العالية في الألياف والبروتين التي سوف تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم، وقتل الجوع وتقليل من الإفراط في تناول الطعام وتساعد على الحصول على كمية السعرات الحرارية التي تحتاج لإنقاص الوزن.

أما عن الحلويات الخاصة بشهر رمضان كالكنافة والقطايف والبقلاوة وغيرها، فالكثيرون لا يستطيعون مقاومتها، فيمكن أن يتناول كمية بسيطة منها مرة واحدة في الأسبوع، إلى جانب أنه يجب خلال نهار رمضان ممارسة بعض الأنشطة والحركة البسيطة مثل المشي، والأعمال المنزلية ذلك من 15 إلى 45 دقيقة يوميا.