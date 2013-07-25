أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير التموين: أعطينا موافقات لمحال الملابس لبدء موسم التصفيات والأوكازيون الرسمى أغسطس المقبل

Google+ Print
وزير التموين: أعطينا موافقات لمحال الملابس لبدء موسم التصفيات والأوكازيون الرسمى أغسطس المقبل وزير التموين: أعطينا موافقات لمحال الملابس لبدء موسم التصفيات والأوكازيون الرسمى أغسطس المقبل

قال اللواء محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية، إنه سيتعامل مع القيادات الإخوانيه الموجودة بوزارة التموين التى تثبت كفاءتها فى العمل دون النظر إلى انتماءاتها السياسية، لافتاً إلى أن احتفاظه بالقيادات سيكون لمن يثبت جديته فى العمل لصالح البلد، ومن يقدم عكس ذلك لن يكون له دور بالوزارة.

وأضاف أبو شادى فى تصريحات صحفية على هامش موتمر اتحاد الغرف أمس، إن أوكازيون الملابس الصيفية يبدأ رسمياً شهر أغسطس المقبل، إلا أن هناك أكثر من 50 محلاً من محال الملابس تقدمت بمطالب بدأ موسم التصفيات، وتم منحهم الموافقة من الوزارة.

وأشار إلى أن من يرغب فى بدء التصفيات يتقدم بطلب لنا وسيتم منحه الموافقة فى الحال، وذلك فى سبيل دعم حركة الرواج التجارى بقطاع الملابس الجاهزة قبل دخول عيد الفطر المبارك.

وتابع، أن الوزارة ستقوم بتغيير عدد من التشريعات التى تحتاج إلى تغيرها أو تعديل بنود القانون لتسيير عمل الوزارة بما يخدم الصالح العام خلال المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..