وزير التموين: أعطينا موافقات لمحال الملابس لبدء موسم التصفيات والأوكازيون الرسمى أغسطس المقبل

قال اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتعامل مع القيادات الإخوانيه الموجودة بوزارة التموين التى تثبت كفاءتها فى العمل دون النظر إلى انتماءاتها السياسية، لافتاً إلى أن احتفاظه بالقيادات سيكون لمن يثبت جديته فى العمل لصالح البلد، ومن يقدم عكس ذلك لن يكون له دور بالوزارة.

وأضاف أبو شادى فى تصريحات صحفية على هامش موتمر اتحاد الغرف أمس، إن أوكازيون الملابس الصيفية يبدأ رسمياً شهر أغسطس المقبل، إلا أن هناك أكثر من 50 محلاً من محال الملابس تقدمت بمطالب بدأ موسم التصفيات، وتم منحهم الموافقة من الوزارة.

وأشار إلى أن من يرغب فى بدء التصفيات يتقدم بطلب لنا وسيتم منحه الموافقة فى الحال، وذلك فى سبيل دعم حركة الرواج التجارى بقطاع الملابس الجاهزة قبل دخول عيد الفطر المبارك.

وتابع، أن الوزارة ستقوم بتغيير عدد من التشريعات التى تحتاج إلى تغيرها أو تعديل بنود القانون لتسيير عمل الوزارة بما يخدم الصالح العام خلال المرحلة المقبلة.