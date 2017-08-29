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وزير الأوقاف يناشد المواطنين عدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يناشد المواطنين عدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر

05:26 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير الأوقاف يناشد المواطنين عدم التبرع للجهات غير معلومة المصدر

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بعدم التبرع لجهات غير معلومة المصدر، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين التحقق من الجهة التي سيتبرعون لها، من حيث العقود وأنها جهة رسمية وقانونية، كي يتم توجيه هذه المبالغ لمكانها الصحيح وألا تستغل في أعمال خارجة عن القانون.

وأكد جمعة، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن بطرح قنوات رسمية للتبرع، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل طرح أكثر من ألف طن سلع غذائية، وصكوك أضاحي، مشددًا على أنه يتم مراعاة القرى الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا في عمليات التوزيع.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه يتم استخراج عدد من بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات.

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