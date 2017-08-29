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اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجزيرة وسط حضور نجوم الفن (صور)

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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، والتي أعدها مجلس الإدارة برئاسة عاصم عباس، من أجل إقرارها، وإلغاء اللائحة الاسترشادية التى أعدتها اللجنة الأولمبية، حيث تخطى الحضور العدد المقرر، وهو 7.500 عضوًا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية تفاصيل عدد الأصوات سواء الصحيحة أو الباطلة مع غلق باب التسجيل والتصويت في السابعة مساء.

وحرص رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، على الحضور إلى نادي الجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، وقال عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسه خارج من الجمعية العمومية لنادي الجزيرة للتصويت على اللائحة.. الرسالة واضحة لا تتدخلوا فى شئون نادينا».(طالع الصور والتفاصيل)

كما حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور يأتي في مقدمتهم: سمير صبري، وحسن كامي، وسميرة أحمد، وعزت العلايلي، ويسرا، ومحمد ثروت، وعمر خيرت، وليلى طاهر، وميرفت أمين، وأيضا سمير عدلى المدير الإداري للنادي الأهلي، وبطلة السباحة فريدة عثمان.

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يذكر أن إدارة الجزيرة قد وفرت 50 لجنة للتصويت من جانب الأعضاء حتى لا يكون هناك زحام مع توفير كل سبل الراحة للأعضاءن حتى يكون هناك إقبال جيد من الأعضاء للتصويت على لائحة ناديهم.

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