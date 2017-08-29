بالصور - لحظة خروج تمساح من ترعة "كسارة" بالإسماعيلية.. ورد فعل الأهالي
بالصور - لحظة خروج تمساح من ترعة "كسارة" بالإسماعيلية.. ورد فعل الأهالي
03:26 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
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محافظ بني سويف يعاين موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أمسك أهالي بقرية القصاصين القديمة التابعة لمركز التل الكبير، اليوم الثلاثاء، بتمساح عقب خروجه من "ترعة" تسمى "الكسارة" بناحية الزهراء الشرقية.
وأكد مصدر بالوحدة المحلية التي تتبعها القرية أنه لايزال البحث جاري عن تمساحين آخرين شاهدهما الأهالي يسبحان في الترعة ثم اختفيا.
وكان الأهالي امسكوا بالتمساح في حضور، رأفت محروس، رئيس قرية القصاصين، وعندها حرصوا على التقاط الصور التذكارية.
وناشدت مصادر بيئية بالإسماعيلية المواطنين بعدم التعامل مع أي تمساح يظهر حتى لايصابوا بأذى، مع ضرورة إبلاغ الوزارة على الفور للتتحرك.
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