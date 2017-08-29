ضبط محامٍ بحوزته 2000 قرص "تامول" بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على أحد الاشخاص وبحوزته 2000 قرص من مخدر "التامول" قبل ترويجها على عملائه.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز المنصورة، بقيام "الحسيني.إ.ع"، 42 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ومقيم قرية شها، بالإتجار في المواد المخدرة.

تشكلت حملة أمنية بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونة النقيب محمد هيت، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم حال قيادته سيارة ملاكي بطريق دمياط الشرقي، دائرة المركز، وبحوزته 2000 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ مالي 1210 جنيهات، وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والسيارة لتنقلاته.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر المحضر 16419/220 لسنة 2017 جنايات مركز المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.