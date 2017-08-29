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الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 38927 حاجًا مصريًا

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مصراوي Masrawy

الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 38927 حاجًا مصريًا

02:54 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 38927 حاجًا مصريًا

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 38.927 حالة مرضية حتى ظهر الثلاثاء، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 36.927 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2000 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 92 حالة الى المستشفيات ، فيما غادرت 60 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 32 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 32 حالة بالمستشفيات السعودية، 27 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 121 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حتى الأن، 8 منهم بمكة، و4 بالمدينة المنورة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحجاج، مؤكدًا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

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