الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 38927 حاجًا مصريًا
الصحة: عيادات البعثة الطبية توقع الكشف على 38927 حاجًا مصريًا
02:54 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 38.927 حالة مرضية حتى ظهر الثلاثاء، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 36.927 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2000 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 92 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 60 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 32 حالة تتلقى العلاج اللازم.
وأضافت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 32 حالة بالمستشفيات السعودية، 27 منهم بمكة المكرمة، و5 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 121 غسلة كلوية، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة حتى الأن، 8 منهم بمكة، و4 بالمدينة المنورة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، أن جميع العيادات تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحجاج، مؤكدًا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.
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