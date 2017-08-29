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«البترول»: ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا استعدادا للعيد

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«البترول»: ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا استعدادا للعيد «البترول»: ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا استعدادا للعيد

التحرير

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قررت وزارة البترول ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا، شهر سبتمبر المقبل، وهو أعلى معدل استهلاك متوقع، لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، خلال فترة عيد الأضحى.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تجهيز نحو 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع شركة بتروجاس، كاحتياطي يمثل 10% من الاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى تشغيل مصانع بتروجاس بكامل طاقتها الإنتاجية خلال فترة العيد على ورديتين.

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وقال البيان إن هيئة البترول وفرت احتياجات جميع قطاعات الدولة المستخدمة لمنتج البيتومين، خلال فترة الذروة قبل إجازة العيد بمعدل سحب يومي من 3 إلى 4 أطنان يوميا، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج بالمعامل خلال أجازة العيد بإجمالى كمية إنتاج 10 آلاف طن، على الرغم من توقف مجال الرصف خلال هذه الفترة، بجانب توفير ناقلة بيتومين بميناء الإسكندرية بكمية 6 آلاف طن تقريبا، للاستعداد التام لاستئناف عمليات إمداد المشروعات للدولة بالبيتومين.

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التحرير

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