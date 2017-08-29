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ساويرس يصوت على لائحة نادي الجزيرة (صور)

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حرص رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، على الحضور إلى نادي الجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، الذي أعدها مجلس إدارة النادى برئاسة عاصم عباس، من أجل إقرارها، وإلغاء اللائحة الاسترشادية التى أعدتها اللجنة الأوليمبية.

وقال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسه خارج من الجمعية العمومية لنادي الجزيرة للتصويت على اللائحة.. الرسالة واضحة لا تتدخلوا في شئون نادينا».

وتواجد عاصم عباس، رئيس النادي، وحسن مسعود المدير التنفيذي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن إسلام السنهوري رئيس النادي السابق.

وكانت إدارة الجزيرة قد وفرت 50 لجنة للتصويت من جانب الأعضاء حتى لا يكون هناك زحام مع توفير كل سبل الراحة للأعضاء حتى يكون هناك إقبال جيد من الأعضاء للتصويت على لائحة ناديهم.

كما دعت إدارة النادي الأعضاء للحضور بكثافة للتعبير عن رأيهم وإقرار لائحة ناديهم بإرسال SMS لحثهم على الحضور مع توفير كل سبل الراحة، ومنها الاتفاق مع شركات خاصة للسيارات الحديثة لنقل الأعضاء من الأماكن البعيدة المتواجدين فيها لقضاء إجازة الصيف عن طريق خصم 50% بمجرد إبراز العضو لكارنيه نادي الجزيرة، كما تم توفير ساحة انتظار للسيارات مجانية بدار الأوبرا عن طريق إبراز كارنيه النادي.

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