ترامب: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية
ترامب: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية
02:14 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
القاهرة - (مصراوي):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع كوريا الشمالية وذلك بعدما أطلقت الأخيرة صاروخاً في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.
وقال ترامب في تصريحات نقلتها "رويترز" اليوم: "كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع كوريا الشمالية"، بحسب وكالة "سبوتنيك".
وأضاف "العالم تلقى آخر رسالة من كوريا الشمالية بشكل واضح ومفهوم".
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