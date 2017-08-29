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ترامب: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع

02:14 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ترامب: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية

القاهرة - (مصراوي):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع كوريا الشمالية وذلك بعدما أطلقت الأخيرة صاروخاً في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها "رويترز" اليوم: "كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع كوريا الشمالية"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "العالم تلقى آخر رسالة من كوريا الشمالية بشكل واضح ومفهوم".

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