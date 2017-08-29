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الصحة: إعدام 41 طنًا و565 كيلو جرام أغذية و7449 لتر عصائر فاسدة

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مصراوي Masrawy

الصحة: إعدام 41 طنًا و565 كيلو جرام أغذية و7449 لتر عصائر فاسدة

01:57 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الصحة: إعدام 41 طنًا و565 كيلو جرام أغذية و7449 لتر عصائر فاسدة

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 41 طنًا و565 كيلو جرام أغذية متنوعة و7449 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات للمراقبة على الأغذية بمناسبة عيد الأضحى بمحافظات الجمهورية في الفترة من 6 وحتى 27 أغسطس الحالي.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط 609 أطنان و166 كيلو جرام أغذية متنوعة و10032 لتر للشك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنه تم سحب 9 آلاف و 924 عينة وأرسلها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها.

وأضافت، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه تم المرور على 6 آلاف و463 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير 4667 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها وعرضها على النيابة التي تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 676 منشأة غذائية لوجود مخالفات بها ولعدم وجود ترخيص.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لها وخصوصا خلال الاستعداد لعيد الأضحى، حيث يتم فحص عينات من الأغذية وتحليلها، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بهذه المنشآت، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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