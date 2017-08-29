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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصًا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصًا

01:45 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصًا


بكين - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 17 شخصًا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية القول إن "حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 17 شخصا ، مع بقاء 18 شخصا آخرين في عداد المفقودين بعد وقوع انهيار أرضي في إقليم نايونج بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين صباح أمس الاثنين.

ووقع الانهيار الأرضي في بلدة تشانج جياوان ، وألحق أضرارا بـ 34 أسرة.

وذكرت شينخوا أنه تم نشر أكثر من ألفي فرد من فرق الإنقاذ ،من بينهم رجال شرطة وإطفاء وفرق طبية، في موقع الانهيار للبحث عن ناجين.

كما أرسلت سلطات الشؤون المدنية المحلية الخيام والأغطية وأسرَّة المخيمات إلى الموقع.

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