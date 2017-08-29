وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار إن صاروخًا من هذا النوع الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قادر على الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية عن الوزير قوله، إن مدى الصاروخ يبلغ حوالي 5 آلاف كم، ما يعني أن صاروخا من هذا النوع يمكنه الوصول إلى جوام.

وأكد الوزير الياباني أن جميع أجزاء الصاروخ سقطت على بعد 1180 كم من جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان وبعد 14 دقيقة على بعد 1180 كم من كيب اريمو في هوكايدو.

وهذه هي المرة الأولى، منذ أبريل 2009، التي يحلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان، منذ أن أطلقت قمرا صناعيا بالصاروخ "تايبودون-2".

ويعتقد الجيش الياباني أن الصاروخ الأخير أطلق على ارتفاع عال، لذا لم يقم بإسقاطه إذ لا يشكل تهديدا للبلاد. وفي وقت سابق قال القائم بأعمال كوريا الشمالية في روسيا، زين تشون خيب لـ"سبوتنيك"، إن بيونغ يانغ أكملت إعداد ضربة ضد جوام، وسوف تنفذها إذا لم تتصرف الولايات المتحدة بشكل مقبول.