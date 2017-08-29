أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الياباني: صواريخ أصبحت قادرة على ضرب جوام

01:42 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير الدفاع الياباني إيتونوري أونودار إن صاروخًا من هذا النوع الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قادر على الوصول إلى جزيرة جوام الأمريكية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية عن الوزير قوله، إن مدى الصاروخ يبلغ حوالي 5 آلاف كم، ما يعني أن صاروخا من هذا النوع يمكنه الوصول إلى جوام.

وأكد الوزير الياباني أن جميع أجزاء الصاروخ سقطت على بعد 1180 كم من جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان وبعد 14 دقيقة على بعد 1180 كم من كيب اريمو في هوكايدو.

وهذه هي المرة الأولى، منذ أبريل 2009، التي يحلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان، منذ أن أطلقت قمرا صناعيا بالصاروخ "تايبودون-2".

ويعتقد الجيش الياباني أن الصاروخ الأخير أطلق على ارتفاع عال، لذا لم يقم بإسقاطه إذ لا يشكل تهديدا للبلاد. وفي وقت سابق قال القائم بأعمال كوريا الشمالية في ، زين تشون خيب لـ"سبوتنيك"، إن بيونغ يانغ أكملت إعداد ضربة ضد جوام، وسوف تنفذها إذا لم تتصرف الولايات المتحدة بشكل مقبول.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على اليابان.. ماذا حدث؟

    أخبار

  • الصين: أزمة كوريا الشمالية تصل إلي " نقطة حرجة"

    أخبار

  • سول تحذر: بيونج يانج ستواجه ردا قويا إذا استمرت في الاستفزازات النووية

    أخبار

  • الفلبين تدعو كوريا الشمالية إلى وقف التجارب الصاروخية "الخطيرة"

    أخبار

إعلان

607c2c3a11.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"