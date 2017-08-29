أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"الوزراء" يخصص قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الوزراء" يخصص قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي بالشرقية

01:29 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بناحية "الفرايحة" التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر.

من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء ١٤ عمارة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي في دمياط

    أخبار

  • غدا.. فصل التيار عن محطة محولات كهرباء "الخطارة" بالشرقية

    أخبار

  • القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالشرقية

    أخبار

  • ضبط 38 طن بطاطس فاسدة داخل شركة أغذية شهيرة بالشرقية

    أخبار

إعلان

cfda967389.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات