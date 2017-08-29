"الوزراء" يخصص قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي بالشرقية
"الوزراء" يخصص قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي بالشرقية
01:29 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بناحية "الفرايحة" التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر.
من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.
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