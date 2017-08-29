ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 33

الإسكندرية 21 30

مطروح 21 31

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

بلطيم 23 31

الإسماعيلية 23 33

السويس 22 34

العريش 23 32

نخل 21 34

طابا 27 34

الطور 26 34

مرسى علم 29 36

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 29 37

رفح 22 31

كاترين 21 34

سيوة 22 34

المنيا 22 35

الفيوم 22 35

رأس سدر 23 36

أبو سمبل 28 41

وسط الدلتا 23 33

أسيوط 23 36

سوهاج 25 37

الأقصر 27 40

أسوان 29 41

شلاتين 28 38

حلايب 31 36

الوادي الجديد 25 38

قنا 27 39​