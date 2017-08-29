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الداخلية: إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

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مصراوي Masrawy

الداخلية: إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

11:58 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الداخلية: إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية

كتب – علاء عمران:

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قرارين بإبعاد 3 أشخاص (فلسطينيين اثنين وبنجلاديشي) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ووجه القراران اللذان نشرتهما الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ ذلك تجاه الأشخاص المذكورة.

كما أصدر وزير الداخلية قرارين بترقية اسم الشهيد الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عويضة الضابط بقطاع الأمن الوطني سابقاً، استثنائياً إلى رتبة النقيب شرف، وترقية اسم الشهيد المقدم تامر محمد لطفي شاهين، الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقاً استثنائياً إلى رتبة العقيد.

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