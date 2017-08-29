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"التنظيم والإدارة": كشف المخدرات المفاجئ بعد العيد.. ولا استثناءات في تطبيقه

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مصراوي Masrawy

"التنظيم والإدارة": كشف المخدرات المفاجئ بعد العيد.. ولا استثناءات في تطبيقه

11:48 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي

كتبت- ندى الخولي:

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد التنسيق مع وزارة الصحة، لبدء تنظيم حملات مفاجئة بعد عيد الأضحى المبارك؛ للكشف عن المخدرات بين جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة تطبيقًا للقانون.

وأضاف جميل، في تصريحات خاصة بـ"مصراوي"، أن حملات الكشف عن المخدرات تحت إشراف وزارة الصحة.

وعن آلية التطبيق، وتفعيل بنود القانون على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم "الموظفات"، قال جميل "القانون لا يفرق بين رجل وامرأة.. سيتم التطبيق على الجميع، من خلال الحملات المفاجئة التي سيتم تنظيمها على مستوى المحافظات ومختلف الجهات التابعة لقانون الخدمة المدنية".

كان جميل، قد أعلن عن تنظيم حملات مفاجئة لتحليل المخدرات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفرض عقوبات تصل لحد الفصل إذا ثبت تعاطي الموظف مع تكرار التحليل، خلال ورشة عمل إطلاق برنامج آليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، بمقر الجهاز الأحد الماضي.

وأكد أن "أن إدارة شئون العاملين ستتولى متابعة حملات تحليل المخدرات، كما ستتولى إداراة الشئون القانونية التعامل مع الموظف حال ثبات تعاطيه المخدرات".

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مصراوي Masrawy

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