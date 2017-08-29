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حرس الحدود تضبط مليون قرص مخدر وتدمر 6 أفدنة مزروعة مخدرات (صور)

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تواصل قوات حرس الجدود، جهودها في القضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة.

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود تمكنت، خلال الفترة من 10 إلى 26 أغسطس الجاري من ضبط حوالي 3 أطنان ونصف الطن من نبات البانجو ومخدر الحشيش ومليون قرص مخدر، فضلا عن تدمير 6 أفدنة من الزراعات المخدرة. 

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القوات نجحت في ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، 45 ألف قاروصة سجائر مسرطنة، كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة، هواتف محمولة المهربة، عدد من عربات الدفع الرباعى والدراجات النارية المستخدمة في عمليات التهريب.

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وتابع أن حرس الحدود تمكنت من ضبط 3 أطنان من الحجارة المخلوطة بالذهب، و19 جهازا للكشف عن المعادن، فضلا عن 230 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

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