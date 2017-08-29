تصفيات المونديال| آسيا تنتظر الحسم ومواجهات أوروبية نارية ومأزق أرجنتيني

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تعود عجلة التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، للدوران من جديد هذا الأسبوع، وستكون ضربة البداية من إنجلترا حيث تسعى إلى مواصلة تصدرها للمجموعة السادسة، وذلك عند مواجهتها لكل من مالطا وسلوفاكيا، وذلك بعد اعتزال الهداف التاريخي للأسود الثلاثة واين روني دوليًا.

وتحتل إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة ومن خلفها سلوفاكيا برصيد 12 نقطة ومن ثم سلوفينيا برصيد 11 نقطة.

ومن جانبه يحتاج المنتخب الويلزي لتحقيق الفوز على كل من النمسا ومولدوفا لتعزيز حظوظه في الوصول إلى المونديال، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المتصدرين صربيا وأيرلندا برصيد 12 نقطة لكل منهما.

ومن المنتظر أن يحقق المنتخب الأيرلندي والصربي الفوز يوم السبت، على كل من جورجيا ومولدوفا، على الترتيب، وبالتالي ستعني خسارة ويلز أمام النمسا تقلص حظوظ رفاق جاريث بيل كثيرًا في الوصول إلى المونديال.

كما يرحل المنتخب الهولندي لمواجهة وصيف أوروبا المنتخب الفرنسي في العاصمة باريس، ويدرك تمامًا أن الخسارة ستنهي بنسبة كبيرة أماله في التأهل إلى ثاني بطولة كبرى على التوالي للمرة الأولى منذ 22 عامًا، وذلك بعد الغياب عن اليورو الأخير.

وتحتل السويد صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيفة فرنسا، بينما تحتل هولندا المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتأهل عن التصفيات الأوروبية متصدر المجموعات التسع مباشرة إلى المونديال بينما يخوض أفضل 8 فرق احتلت المركز الثاني دور الملحق.

ويتصدر أبطال العالم المنتخب الألماني المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، ومن ثم يتواجد المنتخب الأيرلندي الشمالي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، واقترب الماكينات من حسم التأهل إلى المونديال حيث سيواجهون التشيك في براجا قبل استقبال المنتخب النرويجي.

وستواجه أيرلندا الشمالية منتخب سان مارينو، حيث من المنتظر أن تحقق فوزها الرابع على التوالي قبل أن تصطدم في الجولة التالية بمنتخب التشيك الثالث برصيد 9 نقاط في مباراة مصيرية لحسم صاحب المركز الثاني على أمل الوصول إلى الملحق.

وتحتل بطلة أوروبا البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة خلف المتصدرة سويسرا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وتواجه البرتغال مباراة صعبة خارج ميدانها أمام المنتخب المجري يوم الأحد، حيث ينبغي على رفاق كريستيانو رونالدو الفوز في جميع المباريات المتبقية حتى جولة النهاية التي سترحل فيها سويسرا إلى البرتغال في مباراة ستحسم هوية الفريق المتأهل مباشرة إلى المونديال.

وتسيطر بولندا على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن كل من مونتينجرو والدنمارك، وباتت قريبة للغاية من حجز بطاقة التأهل إلى المونديال مثل بلجيكا في المجموعة الثامنة والتي تتصدرها بفارق 4 نقاط عن اليونان.

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وفي المجموعة السابعة يتصدر كل من إسبانيا وإيطاليا المجموعة برصيد 16 نقطة، وسيتواجه العملاقين يوم السبت المقبل في البيرنابية في مباراة ستحسم نتيجتها بشكل كبير هوية الفريق المتصدر للمجموعة.

وفي التصفيات الأسيوية، حجزت إيران بطاقة التأهل إلى المونديال بافعل بتصدر المجموعة الأولى والتي يتصارع فيها كل من كوريا الجنوبية وأوزبكستان على البطاقة الثانية حيث تحتل كوريا المركز الثاني برصيد 13 نقطة وأوزبكستان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما تنافس سوريا من بعيد بإحتلالها المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وستواجه سوريا في آخر جولتين كل من قطر وإيران، بينما ستواجه كوريا الجنوبية إيران وأوزبكستان، وسترحل أوزبكستان لمواهة الصين وستستقبل في الجولة الأخيرة كوريا الجنوبية.

وتتصدر اليابان المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة ومن خلفها كل من السعودية وأستراليا برصيد 16 نقطة، وتواجه السعودية اليوم الإمارات وترحيل أستراليا لمواجهة اليابان.

بينما ستستقبل السعودية في الجولة الأخيرة اليابان بينما تستقبل أستراليا تايلاند وترحل الإمارات لمواجهة العراق.

ويتأهل المتصدر وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى المونديال بينما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة الملحق مع قارة أمريكا الشمالية.

وفي أمريكا الجنوبية ضمنت البرازيل بطاقة التأهل إلى المونديال، بينما تسود حالة من الترقب لحسم البطاقات الثلاث المتبقية.

وتتواجد الأرجنتين في المركز الخامس المؤهلى إلى الملحق وذلك خلف تشيلي الرابعة بنقطة وحيدة، وتخشى الأرجنتين الغياب عن المونديال خاصة أن الإكوادور صاحبة المركز السادس تتأخر عنها بنقطتين فقط.

وقبل 4 مباريات على النهاية، ستواجه الأرجنتين أوروجواي في مونتيفيديو في مواجهة حاسمة في مشوار رفاق ليونيل ميسي في التصفيات.

وتحتل كولومبيا المركز الثاني برصيد 24 نقطة وأوروجواي المركز الثالث برصيد 23 نقطة نفس رصيد تشيلي الرابعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة الملحق مع منطقة أوقيانوسيا.