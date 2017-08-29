بالصور.. "مصراوي" يحاور صاحب واقعة رفع "مطواة" على قارئ بعزاء

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

"بحب الشيخ السيد طنطاوي جدًا، وكل ما أعرف إنه في مكان بروح وراه علشان استمتع بقراءته للقرآن وصوته الحلو.. اللي حصل مني حصل لحظة انسجام مع الشيخ وبطريقة عفوية من فلاح بسيط علشان الشيخ يعيد تاني.. والرجل ضحك وقرأ فعلًا.. بس مكنش قصدي أي حاجه وحشة وربنا عالم".. بهذه الكلمات بدأ السيد عبدالمقصود، 47 عامًا، فلاح من قرية "صافور"، التابعة لدائرة مركز ديرب نجم في الشرقية، حديثه لـ"مصراوي" حول واقعة اتهامه بإشهار مطواة" في وجه مُقرئ بسرادق عزاء بالقرية.

"كنا قاعدين بنسمع القرآن والناس كتير.. الرجل دا بحبه وبحب صوته، لكن جه يصدّق قولنا له عاوزين الفاتحة.. عيد تاني"؛ يقول السيد: "ومش عارف عملت كدة إزاي موقف مش مقصود خالص وحصل بعفوية مني".

وتابع: "مكنتش قاصد أذية للشيخ خالص لأني بروح وراه في كل مكان أعرف إنه بيقرأ فيه، ومش هوه بس، بحب المُقرئين اللي صوتهم حلو زي الشيخ محمود صابر، من منيا القمح، والشيخ محمود علي حسن، من الزقازيق، وبروح أحضر لما أعرف إنهم موجودين في أي عزاء مهما كانت المسافات، لأني بحب القرآن والصوت الحلو، وبعدين الشيخ ضحك وكل الموجودين ضحكوا هما كمان على الموقف.. مكنتش متخيل إن الموضوع يكبر بالشكل ده".

وأوضح السيد، أنه في مرة من المرات دخلت سيدة عجوز سرادق عزاء بمدينة أجا بالدقهلية، وقت قراءة الشيخ السيد، حيث أخدت السماعة من يد الشيخ وظلت تدعي له في السماعة من حلاوة صوته و"الشيخ قعدها جنبه".

وأشار السيد، إلى أنه فلاح بسيط لم يثر أي مشكلات من قبل: "عمري ما اتمسكت في حاجة وحشة من يوم ما وعيت على الدنيا.. طول عمري كافي خيري شري ولا أعرف طريق المركز ولا حتى روحته، ومن يوم اللي حصل ده لا عارف أخرج وأشوف شغلي ولا عارف أعمل حاجه وحالتي النفسية ربنا اللي عالم بيها ولا باكل ولا بشرب".

كانت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل "السيد عبد المقصود" فلاح، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بإشهار مطواة في وجه قارئ للقرآن الكريم في عزاء أحد الأهالي بالقرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مامور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بضبط المتهم، 47 عامًا، فلاح، مقيم بقرية "صافور"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع شيئًا أشبه بـ"مطواة" على الشيخ سيد طنطاوي، أثناء تلاوته للقرآن، خلال عزاء بالقرية منذ أسبوعين.

وبسؤال المتهم عن الواقعة، أقر بأنه فعل ذلك حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهائه لها، وتحرّر المحضر رقم 19455 جنح ديرب نجم لسنة 2017.

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