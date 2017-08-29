مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 في حادث تصادم بصحراوي بني سويف 02:13 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

بني سويف - أحمد كامل:قُتل 6 أشخاص، وأصيب 25 غيرهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين أوتوبيس نقل عام المنيا، قادم من القاهرة والمتجه لمحافظة المنيا، وسيارة نصف نقل، بالطريق الصحراوي الشرقى، بنطاق محافظة بني سويف.وقال الدكتور هانى همام، مدير عام مستشفى بني سويف العام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى استقبل 6 جثث، و25 مصابًا إلى الآن، جراء وقوع هذا الحادث، حيث أودع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم.وفى السياق ذاته تابع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عملية نقل المصابين، والجثث، لمستشفى بنى سويف العام، من خلال التواصل مع مدير المستشفى الدكتور هاني همام، معلنًا رفع حالة التأهب بذلك المستشفى، تحسبًا لارتفاع أعداد المتوفين والمصابين في هذا الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

استبعاد مديري التموين والعقود في مديرية الصحة بدمياط من منصبيهما

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال سيناء

صحة الإسكندرية" تغلق ٩ مطاعم و4 مقاهي بدون ترخيص

مدير التأمين الصحي بالسويس: 7 من البحارة الصينيين تماثلوا للشفاء وغادروا

إعلان

إعلان