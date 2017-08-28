وزيرة التضامن: صرف المعاشات لـ 6 ملايين مواطن أول سبتمبر

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أعلنت غـادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من واحد سبتمبر المقبل لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية، وعددهم 6 ملايين مواطن، يمثلون 79% من إجمالى أصحاب المعاشات.

وأضافت، فى تصريحات اليوم، أن الصرف لا يقتصر على ماكينات الصرف الخاصة بمنظومة المعاشات، لكن سيكون متاحاً من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد، موضحة أن إجمالى عدد هذه الماكينات 8200 ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، وسيتم تغذيتها بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

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وأشارت الوزيرة، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل سيتاح الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد.

يذكر أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ استحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وأنه فى المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف لكن خلال نفس شهر الاستحقاق.