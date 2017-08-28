أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام (فيديوجرافيك)
أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام (فيديوجرافيك)
08:08 م الإثنين 28 أغسطس 2017
القبض على نائبة محافظ الإسكندرية
كتبت- هاجر حسني:
كشفت هيئة الرقابة الإدارية العديد من وقائع الفساد، خلال الفترة الأخيرة، بعدد من الجهات الحكومية، كان أخرها القبض على نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة.
وفي الفيديوجراف التالي نستعرض أهم الوقائع التي كشفتها الهيئة خلال عامي 2016 - 2017.
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