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أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام (فيديوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام (فيديوجرافيك)

08:08 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام (فيديوجرافيك)

القبض على نائبة محافظ الإسكندرية

كتبت- هاجر حسني:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية العديد من وقائع الفساد، خلال الفترة الأخيرة، بعدد من الجهات الحكومية، كان أخرها القبض على نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض أهم الوقائع التي كشفتها الهيئة خلال عامي 2016 - 2017.

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