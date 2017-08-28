السودان: إعلان حالة الطوارئ في "شمال كردفان"

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن والي ولاية شمال كردفان بالسودان، أحمد محمد هارون، حالة الطوارئ بالولاية اعتبارا من، اليوم الإثنين، وحتى نهاية العام الجاري؛ وذلك تمهيدًا لتنفيذ حملة جمع السلاح بالولاية.

جاء ذلك في كلمة هارون خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم بمدينة الأبيض مع قيادات الإدارة الأهلية من الأمراء والعمد والشيوخ بمناطق شمال كردفان المختلفة، بحضور رئيس المجلس التشريعي بالولاية الدكتور سليمان بلة على ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء الحكومة ولجنة الأمن.

وقال هارون إن الإدارة الأهلية بالولاية أثبتت جدارتها بمهامها وأظهرت تماسكاً فريداً في حفظ الولاية من اختراقات التمرد، داعيا لتضافر جهود كل قطاعات وفعاليات المجتمع لإنجاز مهمة جمع السلاح في مرحلة الجمع الطوعي .

وأوضح الجدول الزمني لحملة الجمع والتي تبدأ من اليوم وحتى 15 سبتمبر لمرحلة التعبئة والإعلان، ويليها مرحلة الجمع الطوعي ، وهي حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن تبدأ مرحلة الجمع القسري في شهر أكتوبر وحتى نهايته.

وأشاد هارون بخطة الولاية لجمع السلاح وبمستوى الإسناد والإحساس بالآخر بين القوات النظامية والمواطنين، الأمر الذي يجعل من جمع السلاح أمراً ميسوراً وممكناً ، مشيرا الى أن المحاكم الأهلية ستضطلع بمهمة ضبط وإحضار كل من يقف ضد خطة جمع السلاح ، داعيا للتعاون والإبلاغ عن عربات الدفع الرباعي حتى يتم تسليمها وتعويض أصحابها وفق الترتيبات المعدة لذلك.