«تويوتا» تستعد للكشف عن سلسلة رياضية جديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية، أنها ستقوم بالكشف عن سلسلة رياضية جديدة لسياراتها خلال حفل خاص للشركة في اليابان خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن خطتها الإنتاجية الجديدة للعام 2018.

ووفقًا لموقع "موتور أوثوريتي"، فإن الشركة اليابانية تضع في الوقت الحالي اللمسات التسويقية والإنتاجية الأخيرة قبل الكشف عن السلسلة الرياضية الجديدة.

شاهد أيضا

وتهدف الشركة لتخصيص علامة تجارية لسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، تحتوي على تقنية الأداء الرياضي "GRMN” الشهيرة، والتي كشفت عنها "تويوتا" لأولى مرة في نسخة مطورة من "ياريس".