أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«تويوتا» تستعد للكشف عن سلسلة رياضية جديدة

Google+ Print
«تويوتا» تستعد للكشف عن سلسلة رياضية جديدة «تويوتا» تستعد للكشف عن سلسلة رياضية جديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية، أنها ستقوم بالكشف عن سلسلة رياضية جديدة لسياراتها خلال حفل خاص للشركة في اليابان خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن خطتها الإنتاجية الجديدة للعام 2018.

ووفقًا لموقع "موتور أوثوريتي"، فإن الشركة اليابانية تضع في الوقت الحالي اللمسات التسويقية والإنتاجية الأخيرة قبل الكشف عن السلسلة الرياضية الجديدة.

شاهد أيضا

وتهدف الشركة لتخصيص علامة تجارية لسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، تحتوي على تقنية الأداء الرياضي "GRMN” الشهيرة، والتي كشفت عنها "تويوتا" لأولى مرة في نسخة مطورة من "ياريس".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام