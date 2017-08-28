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القبض على سيدتين بحيازتهما 58 تذكرة هيروين في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على سيدتين بحيازتهما 58 تذكرة هيروين في الدقهلية

03:31 م الإثنين 28 أغسطس 2017

القبض على سيدتين بحيازتهما 58 تذكرة هيروين في الدقهلية

المتهمتان

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على سيدتين، بحيازتهما 58 تذكرة من مخدر الهيروين قبل قيامهما بترويجها في قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز المنصورة، عن قيام كلًا من "عزة. أ"، و"نجلاء. ب"، وتقيمان بقرية ميت خميس التابعة للمركز والمدرجتان جنائيًا اتجار مواد مخدرة بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، ضبطت حملة مكبرة برئاسة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، المتهمين وبحيازتهم 58 تذكرة هيروين وميزان حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والميزان الحساس لاستخدامه في تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لحين العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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