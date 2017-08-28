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أب يترك طفليه في الشارع ليتزوج ثانية بالإسماعيلية.. والأم: «مش عاوزاهم»

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أب يترك طفليه في الشارع ليتزوج ثانية بالإسماعيلية.. والأم: «مش عاوزاهم» أب يترك طفليه في الشارع ليتزوج ثانية بالإسماعيلية.. والأم: «مش عاوزاهم»

التحرير

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استمعت نيابة ثاني وثالث الإسماعيلية برئاسة أحمد حجازي، اليوم الإثنين، إلى أقوال مقدم بلاغ اتهام والدي طفلين بالإهمال وتركهما في الشارع بعد انفصالهما.

النيابة استمعت إلى أقوال زينات محمد، وشهرتها "أم أسماء"، مشرفة بجمعية خيرية بمنطقة حي السلام، التي تولت رعاية الطفلين "يوسف"، 4 سنوات، و"ملك"، 3 سنوات، في منزلها طوال 10 أيام، وأكدت أن الواقعة تعود إلى إبريل الماضي، عندما تحدث معها شاب -يعمل كمنسق أغان في حفلة يوم اليتيم- عن أسرة تعاني من مشكلات الانفصال، وتأثير ذلك على طفلين، وأن الأب "هيرمي ولاده لأنه مش قادر يراعيهم، والأم مش عايزاهم".

أضافت: "قبل أسبوعين، اتصل بي شخص عرف نفسه بأنه والد الطفلين يريد أن يتركهما معي"، مشيرة إلى أنها لم توافق في البداية، لكنها قبلت بعدها على وعد برعايتها للطفلين لمدة يومين، وأحضر لها حقائب ملابس، ولم يرد على هاتفه لمدة عشرة أيام "مراته الجديدة مش عاوزاهم".

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والد الطفلين كان بصدد تسليمهما إلى أحد دور الأيتام، لكن تم رفضه طلبه، وأخبر المشرفة "مش عاوزهم، اتصرفي فيهم".

خلال تحقيقات النيابة أعلن الطفلان عدم رغبتهما للعيش مع والديهما مرة أخرى: "بابا بيضربنا على طول"، مؤكدين: "عاوزين نعيش مع تيتا أم أسماء".

وأمر أحمد حجازي، مدير نيابة ثاني وثالث الإسماعيلية، باستدعاء والد الطفلين علاء إبراهيم محمد، وطليقته شاهندة سيد فايز؛ لسماع أقوالهما، وتسليم الطفلين إلى المُشرفة لحين انتهاء التحقيقات. 

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التحرير

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