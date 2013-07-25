كمادات المياه الدافئة والراحة التامة لعلاج الأكياس الزلالية

تعرف الأكياس الزلالية على أنها عبارة عن أكياس صغيرة ممتلئة بالسوائل ووظيفتها السماح لمختلف أجزاء المفصل بالحركة أحدهما فوق الآخر بمرونة وسهولة جيدة، وأهم الأعضاء التى تحتوى على الأكياس الزلالية تكون بالركبة والمرفق والكتف ومفصل الفخذ .

وأكد الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام وجراحة اليد أن الكثيرين من الأشخاص يعانون من مشكلة بتلك الأكياس الزلالية وتتكون تلك الأكياس حول رسغ اليد والمفصل وتكون عبارة عن أكياس أو نتوءات تتكون حول اليد.

وتحدث هذه المشكلة بسبب تجمع سائل يسمى "السينوفى" على شكل فقاعة على المفصل وتزداد فى الحجم مع مرور الوقت وعندما يلتهب الكيس الزلالى، فإنه يسبب للمريض الآلام تتراوح حسب شدة الالتهاب وينجم عنها مشكلة فى حركة المفصل المصاب.

وقد يكون الالتهاب الكيس الزلالى إما حاد أو مزمن، ويحدث هذا الالتهاب نتيجة التعرض لهواء بارد أو تعرض المفصل للبرد.

أو قد يكون هذا الالتهاب ناتجا عن الاستعمال المفرط للمفصل مثلما يحدث فى الألعاب الرياضية وخاصة التنس، وتكثر مثل هذه الالتهابات الزلالية فى الكتف، اليد أو بعد كدمة أو سقوط على الأرض يحدث التهاب بالأغشية حول الأوتار وتحدث فتحة صغيرة يتكون بداخلها هذا السائل السينوفى على شكل كرة صغيرة تزيد فى الحجم مع الوقت وعادة يختفى الالتهاب دونما أى علاج.

ولعلاج تلك الأكياس الزلالية ننصح باستخدام الكمادات الدافئة وعمل تدليك خفيف لها أو يمكن عن طريق جراحة بسيطة نقوم من خلالها شفط هذا السائل الزلالى بإبرة سرنجة متوسطة الحجم حتى تستطيع سحب هذا السائل أو هن طريق الحفن الموضعى لها باستخدام الكورتيزون وإن لم تتحسن يتم استئصالها جراحيا.

وأضاف ضياء أنه لا يوجد علاج نهائى وفعال لتلك الأكياس وأنها قد تعود مرة أخرى لذلك يستخدم حديثا علاجها باستخدام المنظار الجراحى حتى يتم استصال جذور هذا الكيس الزلالى من بين الأنسجة.