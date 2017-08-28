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مورينيو يقدّم عرضًا مغريًا لجاريث بيل

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مورينيو يقدّم عرضًا مغريًا لجاريث بيل مورينيو يقدّم عرضًا مغريًا لجاريث بيل

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ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يود التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، مقابل 105 ملايين يورو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي الذي أوشك على الانتهاء.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن تألق ماركو أسينسيو حاليًا مع الملكي والانتقادات الموجهة لأداء بيل قد تؤدي إلى تسهيل انتقال الويلزي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليج».

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ولا تستبعد «أس»، أن يواصل نادي مانشستر يونايتد مساعيه لضم بيل، وأن يحاول مسؤولوه لقاء رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لإتمام الصفقة.

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التحرير

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