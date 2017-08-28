أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر

01:52 م الإثنين 28 أغسطس 2017

رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر

خيرت الشاطر

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول دعوتي فاطمة الزهراء، ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

قالت الدعوتان المسجلتان برقمي 70270 و٥٠٥٢٦ لسنة 69 قضائية، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة دعوى إلزام "الداخلية" بتحديد ميعاد لسير النقل الثقيل للمفوضين

    أخبار

  • تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية والسودان لـ 10 أكتوبر

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 215 متهماً بقضية "كتائب حلوان" لـ 23 أكتوبر

    أخبار

  • "الإدارية" تنظر طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها دون حاجز زجاجي

    أخبار

إعلان

94811a7820.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا