رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر
رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر
01:52 م الإثنين 28 أغسطس 2017
خيرت الشاطر
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول دعوتي فاطمة الزهراء، ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.
قالت الدعوتان المسجلتان برقمي 70270 و٥٠٥٢٦ لسنة 69 قضائية، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.
وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.
وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.
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