فنلندا تحدد رسميا هوية المشتبه به الرئيسي في حادث الطعن في توركو

هلسنكي- (د ب أ):

ذكرت السلطات الفنلندية، اليوم الاثنين، أنه قد تم رسميا تحديد هوية رجل مغربي يشتبه في ارتكابه مؤخرا لحادث طعن أسفر عن مقتل شخصين في وسط مدينة توركو بجنوب غرب البلاد، وذلك بعد أن كان قد تم إعطاء اسما وسنا غير صحيحين في البداية.

وجاء في الوثائق الجديدة التي تم رفعها أمام المحكمة في توركو، أن المشتبه به يدعى عبد الرحمن بوعنان، ويبلغ من العمر 22 عاما.

وفي جلسة الاستماع التي تم عقدها قبل أسبوع أثناء حبسه احتياطيا، كان قد تم إدراجه بوصفه أنه يبلغ من العمر 18 عاما، كما كان له اسم عائلة مختلف. وكانت الشرطة قالت في ذلك الوقت إنها تتشكك في هويته وأنها تعمل مع شركاء دوليين لتوضيح ذلك.

ويشتبه في ارتكاب بوعنان للهجوم الذي وقع في 18 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل امرأتين فنلنديتين وإصابة ثمانية آخرين.

من ناحية أخرى، قال أولي تويراس من مكتب التحقيقات الوطني لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن تعاونه مع الشرطة كان "معقولا"، مضيفا أنه لن يعلق على ما قاله بوعنان للشرطة.

وأضاف أن تحقيقات الشرطة تضمنت رسم تحركات بوعنان.